В Поволжье — демографический спад

Нижний Новгород, , 16:50 — REGNUM В Приволжском федеральном округе в этом году рождаемость была чуть ниже среднероссийского уровня, при этом она упала во всех регионах Поволжья, наибольшее падение — в Чувашии. В целом в ПФО январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рождаемость сократилась на 11,6% (в РФ — на 11,4%). Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

За девять месяцев в ПФО родились 248 988 человек, что на 14,6% (или на 42 574 человек) меньше уровня января-сентября прошлого года. Рождаемость сократилась во всех регионах Поволжья, наибольшее сокращение произошло в Чувашии (на 17%). В числе антилидеров также Кировская и Оренбургская области, где рождаемость уменьшилась соответственно на 16,8% и 16,7%.

Далее идут Удмуртия (снижение на 15,6%), Марий Эл (на 15,5%) и Саратовская область (на 15,3%). В Самарской области рождаемость уменьшилась на 15%, в Татарии — на 14,9%, в Мордовии — на 14,7%, в Ульяновской области — на 14,4%, в Пермском крае и Башкирии — на 14,3%. Менее всего рождаемость упала в Нижегородской и Пензенской областях — соответственно на 12,1% и 12,7%.

Смертность за данный период снизилась во всех регионах округа, в целом в ПФО она сократилась на 3,4%. Наибольшее снижение зарегистрировано в Марий Эл (на 6,2%), наименьшее — в Самарской области (на 1,4%).

Если в целом в России — прирост населения, то в Поволжье отмечена убыль (-12 509). В половине регионов округа произошёл прирост, в половине — убыль населения. Число умерших в ПФО превысило число родившихся на 18% (в РФ — на 8,3%): антилидер — Пензенская область (на 56,3%). Число родившихся превысило число умерших в ПФО только в Татарии.