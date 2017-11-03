Школьники Приамурья узнают о единстве народов России на открытых уроках

Благовещенск, , 12:56 — REGNUM В школах Амурской области с 1 по 4 ноября включительно проходят тематические открытые уроки к Дню народного единства. «В единстве сила», «Листаем страницы истории нашего Отечества», «И встала Русь единая», «Заступники земли русской», «Мы — дети России» — таковы темы предпраздничных открытых образовательных занятий, которые проводятся в образовательных учреждениях региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Помимо них в школах и колледжах Амурской области также организованы тематические выставки, классные часы, викторины, спортивные соревнования, акции, концерты. Всего в честь праздника в образовательных организациях Приамурья пройдут сотни мероприятий, на которых ученикам и студентам расскажут об истории праздника и его значении в современном мире.

А в детском лагере «Колосок» организована целая тематическая смена для активистов Российского движения школьников, туда приедут около 100 амурских школьников. Кроме того, мероприятия, направленные на воспитание у обучающихся чувства патриотизма, толерантности, бережного отношения к природе, семье и окружающим проводятся в регионе не только к празднику, но и в течение всего учебного года.

«Все они объединены одной общей идеей — сила многонационального государства России заключается в единстве и уважении культуры населяющих ее народов», — пояснили в министерстве образования и науки Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России празднуется День народного единства. Праздник приурочен к окончанию Смутного времени в России: в 1612 году российское ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.