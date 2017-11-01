Школьникам Чукотки рассказали о родном крае и культуре северных народов

Анадырь, , 10:43 — REGNUM В Чукотском автономном округе накануне Дня народного единства в окружном профильном лицее и одной из школ Анадыря прошли встречи старшеклассников с поэтессой, председателем регионального отделения Хартии Земли — Россия от Чукотского АО, руководителем общественной региональной организации эскимосов «Инуитский Приполярный Совет Чукотка», председателем правления эскимосского национально-культурного центра «КИЯГНЫК» Татьяной Ачиргиной и поэтом, журналистом, публицистом, историком, председателем «Союза писателей Чукотки» Андреем Носковым. О чём беседовали 1 ноября со школьниками поэты и общественники, корреспонденту ИА REGNUM рассказала начальник отдела воспитательной работы Управления государственной политики в сфере образования департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа Марина Барсукова.

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С Татьяной Ачиргиной встреча проходила в чукотском окружном профильном лицее, присутствовали на ней ученики старших классов этого учебного заведения и студенты Чукотского многопрофильного колледжа (ЧМК), всего порядка 80 человек. Школьникам поэтесса и общественница стихов читала мало, зато рассказала про сохранение традиционной культуры северных народов.

«Ребята у нас этой темой интересуются, потому что мы округ национальный, сохранение культуры является для нас важным вопросом. Ученики в лицее тем более серьёзно мыслят в эту сторону, и, бывает, даже проекты какие-то исследовательские готовят», — пояснила Марина Барсукова.

По её словам, темой активно интересуются и студенты отделения педагогики ЧМК, где готовят учителей родных языков. Подросткам Татьяна Ачиргина также рассказывала о поездках по России и о том, какие бывают мероприятия в рамках именно северных территорий.

Вторая встреча, с Андреем Носковым, проходила в одной из школ Анадыря, также со старшеклассниками. Рассказывал он детям об истории автономного округа.

«Это наш писатель, анадырский, его все здесь очень любят и знают. Он часто проводит встречи в публичной библиотеке, а тут приходил в школу к детям. Кроме того, что он является поэтом, он печатается, есть у него публикации и исторические исследования, касающиеся краеведения и развития Чукотки», — пояснила Марина Барсукова.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России празднуется День народного единства. Праздник объявлен выходным днём и приурочен к окончанию Смутного времени в России: в 1612 году российское ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.