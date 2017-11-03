Кейт Мидлтон готовится к рождению близнецов

Лондон, 3 ноября 2017, 11:16 — REGNUM Супруга принца Уильяма Кейт Мидлтон беременна двойней. Об этом сообщает издание Life&Style со ссылкой на источник, приближенный к королевской семье.
По его словам, о том, что родятся близнецы, супруги узнали во время последнего УЗИ. Сообщается, что семья ждет двух девочек.
«Кейт и Уильям сильно удивились, когда узнали об этом. Они еще не определились с именами», — рассказал источник.
Он отметил, что первым новость услышали мама Кейт Кэрол Миддлтон и её сестра Пиппа. Мидлтон уже выступила резко против того, чтобы одевать близнецов одинаково. Также стало известно, что у каждого из детей будет отдельная спальня.
«Она хочет, чтобы каждый из двойни был индивидуален и проявлял свойственные только ему качества», — подчеркнул источник.
Напомним, сообщение о третьей беременности Кейт Мидлтон появилось в сентябре. Пять лет назад у королевской пары родился первенец Джордж Александр Луи, принц Кембриджский. В 2015 году Кейт родила второго ребенка — Шарлотту Елизавету Диану, принцессу Кембриджскую.
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