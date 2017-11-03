Митинг за маткапитал: многодетные матери Астрахани требуют справедливости

Астрахань, , 08:42 — REGNUM В Астрахани многодетные матери требуют вернуть им региональный материнский капитал. С надеждой восстановить справедливость женщины вышли к зданию областной думы региона. Просьбы к народным избранникам высказаны на плакатах, которые астраханки держали в руках: «Вы придумываете законы — мы страдаем», «Верните региональный капитал всем, кто пострадал от ваших законов».

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На такие отчаянные действия решились многодетные матери, попавшие под принятую в 2014 году поправку в закон «О социальной поддержке многодетных семей», сообщает информационно-новостной ресурс «Пункт-А» Речь идёт о том, что многодетными стали считаться лишь семьи, в которых все дети от одного брака. В 2017 году этот пункт областного закона отменили, но «за бортом» остались как минимум два десятка женщин, родивших в период действия поправки третьего и последующих детей.

Напомним, что в правах на получение льгот многодетные семьи, воспитывающим падчериц и пасынков, уравняли с многодетными родителями с родными для обоих супругов детьми с 1 января 2017 года. Как сообщало ИА REGNUM, они начали действовать в рамках принятого Социального кодекса — нового областного закона о мерах социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан. В числе льгот —компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, ежегодная сумма на приобретение комплекта школьной одежды и письменных принадлежностей на каждого ребенка, региональный материнский капитал за рождение третьего или последующего ребенка.

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Также многодетным семьям положено бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, проездной билет на общественный транспорт, а также посещение музеев, спортшкол и секций. Кроме того, добавилась и возможность посещать планетарий. Также за счёт государства детям из многодетных семей предоставляются путевки в оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации.

«Кроме того, помимо нашумевших падчериц и пасынков ввели понятие одинокая многодетная мать, одинокий многодетный отец, дав им статус многодетных семей. Такое впервые», — прокомментировал тогда председатель областной думы Игорь Мартынов.

Это не единственный проблемный вопрос, касающийся многодетных семей Астраханской области. Как сообщал ИА REGNUM, тема предоставления земельных участков этой категории граждан и проблемы. Связанные с ней, на встрече с губернатором региона Александром Жилкиным в августе 2017 года затронул президент РФ Владимир Путин. Это был один из вопросов, отправленных на «Прямую линию» с главой государства. Как заверил глава региона, в настоящее время уже найдены законодательные и юридические решения по поиску подходящих участков в пригородах областного центра, они оформляются, выстраиваются модели взаимодействия с сельскими муниципалитетами.

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