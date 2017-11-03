Борьба с нарушением авторских прав в Китае: закрыты тысячи веб-сайтов

Пекин, , 05:09 — REGNUM Китайские защитники авторского права закрыли 1655 веб-сайтов за нарушение законов об авторском праве и удалили 274,8 тыс. ссылок, сообщает 2 ноября агентство «Синьхуа».

Государственное управление по авторским правам (NCA) отмечает, что было изъято порядка 1,51 млн вещественных доказательств по 314 возбужденным делам в сфере нарушения авторского права.

Кампания стартовала 25 июля 2017 года по инициативе NCA, Администрации по киберпространству Китая (CAC), Министерства промышленности информационных технологии, а также Министерства общественной безопасности.

Кроме того, поощрялось участие общественности в кампании и создании лучшего климата для авторских прав.

Напомним, что в середине августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о расследовании в адрес Китая в связи с возможными нарушениями китайской стороной прав на американскую интеллектуальную собственность. Китай подозревается в ненадлежащем обращении с авторским правом в сферах, представляющих особый интерес для США. Данный шаг был расценен Китаем, как акт торговой войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Права на интеллектуальную собственность: США проверят Китай