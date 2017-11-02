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Липецк: жители требуют пожизненного для убийцы матери с ребенком

Общество

663 человека уже поддержали инициативу гражданской активистки

Липецк, 2 ноября 2017, 15:06 — REGNUM  Екатерине Вьюнченко, убившей в Липецке женщину, и ее 3-летнюю дочь, липчане просят дать пожизненный срок, петиция об этом размещена на портале change.org.

«Я глубоко убеждена, что человек, совершивший подобное зловещее деяние, является моральным уродом с подорванными нравственными устоями. Такие люди должны получать безоговорочный пожизненный срок», — делится переживаниями Александра Шкитова, автор петиции.

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В петиции Шкитова пишет, что «жалость к палачам становится жестокостью к их жертвам». 663 человека уже поддержали инициативу гражданской активистки.

Напомним, в начале октября 2017 года, в одном из домов Липецка были обнаружены тела 21-летней женщины и ее трехлетней дочери, погибших в результате множественных ножевых ранений.

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Задержанная Вьюнченко призналась в убийстве собственной одноклассницы и ее дочери из зависти. Ей предъявлены обвинения по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка). В настоящее время Вьюнченко арестовала на два месяца.

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Бытовые убийства

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