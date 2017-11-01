Убиты четыре человека: уголовное дело заведено в ХМАО

г.п. Березово, Тюменская область, , 11:10 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства четырех человек заведено Березовским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по ХМАО, сообщает 1 ноября пресс-служба ведомства.

В ходе предварительного расследования установлено, что 48-летний мужчина, житель с. Шеркалы Октябрьского района вместе со своей сожительницей приехал в городское поселение Березово для проведения медицинского обследования, где и остановился на ночлег у случайной знакомой.

В ее компании и компании еще троих мужчин прибывшие употребляли спиртное и играли в карты. В ходе бытовой ссоры гость, вооружившись топором, убил хозяйку и ее знакомых. Ссора, как сообщает пресс-служба СУ СК РФ, произошла в ходе карточной игры.

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«Смерть всех потерпевших наступила на месте преступления. Подозреваемый попытался скрыться, однако через непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции», — информирует пресс-служба.

Сожительница подозреваемого была допрошена в качестве свидетеля, и дала изобличающие подозреваемого показания. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время сотрудниками следственного управления готовится ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, 30 октября, в Австрии, по сообщению полицейского управления австрийской федеральной земли Штирия, 66-летний житель в коммуне Штиволль близ Граца застрелил из карабина двух пожилых людей и ранил женщину. Как сообщили очевидцы преступления, нападавший стрелял из окна автомобиля.

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