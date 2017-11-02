В Британии любимая фраза Трампа стала словом года

Лондон, , 14:16 — REGNUM Выражение «фейковые новости» (fake news), часто употребляемое президентом США Дональдом Трампом, признано словосочетанием 2017 года по версии издания Collins English Dictionary, одного из ведущих словарей английского языка.

Фраза Трампа, которую словарь объясняет как «ложную, зачастую сенсационную информацию, распространяемую под видом новостных сообщений», будет опубликована в новой печатной версии издания. Отмечается, что за год это выражение стало применяться на 365% чаще.

Американский лидер часто применяет словосочетание «фейковые новости», когда говорит о СМИ США и их публикациях, касающихся возможного вмешательства России в выборную кампанию 2016 года.

Составители Collins отмечают, что другими популярными терминами стали «единорог» (unicorn), «эхо-камера» (echo chamber), спиннер (fidget spinner), антифа (antifa), корбинмания (Corbynmania).

Первое слово применяется по отношению к стартапу с рыночной стоимостью более $1 млрд, под вторым понимают атмосферу, в которой будет одобрено любое мнение, так как его воспримет лишь аудитория с аналогичной точкой зрения. Последнее слово отсылает к лидеру Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбину.

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