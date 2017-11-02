Скверы вместо жилья: в Воронеже решили, что делать с аварийными домами

Воронеж, , 12:03 — REGNUM В Воронеже на месте уже снесенных аварийных домов решили разбить парки и скверы. Соответствующие изменения в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки утвердили депутаты гордумы на заседании 1 ноября.

Речь идет, в общей сложности, о семи участках, где ранее располагались аварийные дома. После их расселения и сноса участки пустовали — теперь там появятся мест отдыха для горожан.

Теперь любое капитальное строительство на участках по адресам ул. Максима Горького, 16; ул. Коммунаров, 54; ул. Острогожская, 38 и 39; ул. Пирогова, 23; ул. Корейская, 4 и 4а — их перевели из жилой зоны в зону Р1 (рекреационная). Такое же решение принято и в отношении уже разбитого на улице 9 Января, 284с сквера «Тихий».

"Это решение было принято по инициативе мэра. Администрация взяла на себя ответственность по обустройству на этих земельных участках зеленых зон за счёт собственных средств. Нужно уделить внимание не только застройке Воронежа, но и сделать из него город парков и скверов», — сообщил заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям гордумы Артем Рымарь.

Жители предложение уже поддержали на общественных слушаниях. Теперь предстоит согласовать с воронежцами каждый из проектов.

Интересно, что заявление о Воронеже как «городе парков и скверов» сделано на фоне планов городских властей построить дорогу через Нагорную дубраву — памятник природы. В 2013 году мэр Александр Гусев заверял, что строительства здесь не будет, однако теперь об обещаниях, данных перед выборами, забыл. Между тем, такое решение фактически может означать потерю для региона уникальной заповедной территории, которая и так немало страдает от деятельности человека. И никакие парки и скверы ситуацию не исправят.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа сноса и реконструкции ветхого многоквартирного жилищного фонда была принята в Воронеже еще в 2010 году. Изначально она была рассчитана до 2015 года, и в нее тогда включили около 500 домов, предназначенных к сносу. Основной расчет делался на заинтересованность застройщиков в получении новых площадей в районах города с уже, по сути, готовой инфраструктурой.

Однако строительные компании щедрым предложением властей заинтересовались не так активно, как ожидалось. Результат — вместо нескольких сотен домов расселены десятки. Забуксовало не только строительство, но и снос: на многих участках (например, в Левобережном районе) есть целые кварталы пустующих домов, которые периодически горят.

В начале июля мэрия Воронежа отчиталась о работе по сносу аварийных расселенных домов. По приведенным тогда данным, в год в областном центре сносится в среднем примерно по 15 аварийных зданий. В этом году с июня — после целого ряда возгораний — работы активизировали, и за семь месяцев успели снести 16 зданий. Причем 10 из них уже успели пострадать от пожаров. Но даже если до конца года мэрия исполнит свое обещание по сносу 30 зданий, на территории города останется более 40 пустующих аварийных — и потенциально пожароопасных — домов.

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