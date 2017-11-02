Обвиняемые в торговле людьми депортированы в Россию

Пермь, , 12:24 — REGNUM В Россию из Бахрейна депортированы две женщины, которых обвиняют в торговле людьми. Обе являются гражданками РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД России.

По данным органов внутренних дел, с 2011 по 2016 годы женщины вербовали девушек на территории трёх регионов — Удмуртии, Пермского края и Челябинской области. Молодых россиянок переправляли в Бахрейн для сексуальной эксплуатации.

Обвиняемые в преступлении женщины были объявлены в международный розыск. В августе 2017 года их местонахождение установили. 1 ноября обвиняемых депортировали.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года в городе Чайковском суд вынес приговор одной из фигуранток, проходящих по громкому делу о торговле российскими девушками, которых заманивали обещаниями предоставить хорошую работу за границей. Преступной группе удалось продать зарубеж 23 женщины. За каждую из них вербовщики получили по 1 млн рублей.

Организатора группы, в которую по данным следствия входило семь человек, суд приговорил к шести годам лишения свободы. Добавим, пять членов преступной группы были задержаны весной 2016 года. Выйти на след торговцев людьми помогли две пермячки, которые сумели сбежать из плена, проведя в Бахрейне в сексуальном рабстве полтора года.

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