В Нижний Тагил вернут международную военную выставку

Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:48 — REGNUM На Урале в июне 2018 года пройдёт международная выставка образцов продукции военного назначения «Диверсификация». Соответствующее распоряжение утверждено правительством Российской Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Организатором выставки станет Минпромторг, а всего по России в 2018—2019 годах пройдёт 15 выставок военной техники и продукции военного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 1999 года раз в два года в Нижнем Тагиле проходила международная выставка вооружений Russia Arms Expo (RAE). RAE вошло в число лучших мировых выставок вооружения, однако в начале 2017 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что выставка переносится в подмосковную Кубинку. Таким образом запланированная на 2017 год выставка RAE в Нижнем Тагиле не состоялась.

Однако жители города начали борьбу за возвращение выставки военной техники. Инициативная группа граждан начала сбор подписей и направило письмо президенту России с просьбой вернуть RAE на полигон «Старатель» Нижнего Тагила. За возвращение выставки в Нижний Тагил также выступили сенатор и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель, вице-премьер Дмитрий Рогозин, а также руководство и коллектив «Уралвагонзавода».

Отметим, что именно Эдуард Россель, будучи губернатором Свердловской области, приложил немало усилий для того чтобы подобная выставка появилась, и чтобы местом её проведения стал Нижний Тагил.

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