«Северная Мозаика» Якутии: деньги потратили, эффекта не получили

Якутск, , 12:48 — REGNUM Риски по срокам возведения туркластера «Северная Мозаика» в Якутии могли возникнуть из-за отсутствия должного контроля за выделяемыми из федерального бюджета деньгами. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин, комментируя выводы Счётной палаты РФ о том, что при возведении объекта не был достигнут ни экономический, ни социальный эффект.

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«Северная мозаика» — это здорово, но, может быть, надо было делать её раньше, — считает депутат. — И нужен жёсткий контроль за всем, что связано с федеральными средствами, иначе так оно и будет продолжаться. Никто на это должного внимания не обращает, потому, наверное, и происходят нарушения. А ведь суммы-то там немаленькие».

Гаврил Парахин также подчеркнул, что для республики создание туркластера пока не самая актуальная проблема, и для начала стоит разобраться с бюджетом республики, качеством жизни якутян, а также тормозящими развитие туризма трудностями.

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«Привлечение туристов в Якутию, это, конечно, хорошо, но это же затратно. Надо делать это всё в комплексе, начиная с авиабилетов, гостиниц, цен на них. А пока там нет качества, но зато цена как на пятизвёздочный отель, а услуг никаких нет в этом отеле. Встретить нормально не можем, провести по нормальным дорогам не можем, разве что на спецтехнике. Надо вначале делать первоочередные вещи. Построить туристический кластер, развивать туризм — это нормально, это здорово, но надо делать всё в своё время», — уверен депутат.

Он считает, что в сложившейся в республике и стране ситуации («кризис не закончился») стоило бы в принципе приостановить финансирование этого проекта, «сократить расходы на такие вещи, может перенести их на более позднее время».

«Сейчас нужно найти средства на переселение из аварийного жилья или качественный капремонт, но почему-то у нас этого не получается», — добавил Гаврил Парахин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата РФ выявила риски нарушения сроков завершения создания «Северной мозаики». Надзорное ведомство констатировало готовность объекта в 62% и зафиксировало отрицательную динамику таких показателей, как «инвестиции в основной капитал средств размещения» и «количество работающих в коллективных средствах размещения».

Напомним, омбудсмен по туризму при общественной палате республики Андрей Хорошев не считает кластер «Северная мозаика» эффективным турпродуктом и контстатирует, что сегодня он пока не работает. Активисты ОНФ сочли создание «Северной Мозаики» неэффективным расходованием средств и рассказали президенту РФ Владимиру Путину на форуме ОНФ, что в республике потратили 150 миллионов рублей на создание инфраструктуры в чистом поле. На эти деньги проложили газопровод, электроснабжение, дорогу и тротуар, но никакого царства якутской зимы, этнических и реабилитационных центров там нет.

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Тем не менее, посетивший республику в декабре 2016 года руководитель Ростуризма Олег Сафонов остался доволен проделанной работой по кластеру «Северная мозаика» и обещал финансирование из федерального бюджета на этот проект в 2017 году в объёме почти 180 млн рублей.