В 4 регионах России создать туристические кластеры не удалось – СП РФ

Москва, , 12:08 — REGNUM При строительстве туристических кластеров «Амур» (Амурская область), «Северная мозаика» (Республика Саха (Якутия), «Елец» (Липецкая область), «Тункинская долина» (Республика Бурятия) выявлены риски нарушения сроков завершения создания объектов. Таковы данные проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

Так, на конец I полугодия 2017 года степень ТРК «Северная мозаика» и ТРК «Амур» готовности составляла 62% и 13,2%, соответственно), а также нарушение срока завершения создания объектов АТК «Тункинская долина», установленного на 2015 г. (на конец 1 полугодия 2017 г. готовность объектов кластера составляет 47%).

Согласно результатам проверки из 135 запланированных проектов по созданию (реконструкции) объектов туристской инфраструктуры всех проверенных кластеров реализовано 70 (51,9%), два из них — с нарушением сроков.

Из 25 реализуемых проектов по пяти (20%) — нарушаются сроки реализации, установленные инвестиционными соглашениями.

На 40 объектов туристской инфраструктуры с плановым объемом инвестиций в размере 9,3 млрд рублей инвестиционные соглашения не заключены в связи с отсутствием инвесторов.

Во всех четырех проверенных регионах сложилась отрицательная динамика таких показателей, как «инвестиции в основной капитал средств размещения» и «количество работающих в коллективных средствах размещения».

В ходе проверки выяснилось, что, несмотря на постепенную сдачу объектов и вложение около 7 млрд рублей из всех источников, ни в одном из четырех проверенных регионов не достигнут экономический эффект, связанный с ростом инвестиций в основной капитал средств размещения.

Также не был достигнут и социальный эффект — создание дополнительных рабочих мест и обеспечение занятости населения в данных регионах.

Проверка показала, что установленный в Стратегии развития туризма в России на период до 2020 года механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) для создания объектов туристской инфраструктуры Ростуризмом и регионами реализуется не в полной мере.

Так, в региональных программах Амурской области, Республик Бурятия и Саха (Якутия) меры государственной поддержки для участников ГЧП в рамках создания кластеров не установлены, в Липецкой области такие меры предусмотрены региональной программой, но в проверяемый период не осуществлялись.

При этом Ростуризмом оценка эффективности реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 гг.) в полном объеме не осуществлялась.

Счетная палата направит доклад президенту РФ, представления — в Ростуризм и Минкультуры РФ. Отчет о результатах контрольного мероприятия будет направлены в палаты Федерального Собрания.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня 2017 года Счетная палата РФ опубликовала данные проверки, согласно которым «Ростуризм из 16 туристско-рекреационных кластеров, предусмотренных к завершению на начало 2016 года в полном объеме не завершил ни один».

Кроме того, проверка показала, что субсидии на реализацию мероприятий ФЦП предоставлялись регионам России с нарушениями.

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