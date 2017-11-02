Дело «невменяемого» поджигателя кинотеатра в Екатеринбурге ушло в суд

Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM На Урале уголовное дело для применения в отношении жителя Ирбита принудительных мер медицинского характера и помещения его в психиатрический стационар направлено в суд. Он обвиняется в умышленном поджоге киноконцертного театра «Космос», сообщили в прокуратуре Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, представляет особую опасность для себя и окружающих лиц с возможностью причинения существенного вреда, требует постоянного и интенсивного наблюдения, нуждается в применении к нему принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло рано утром 4 сентября. Тогда житель Ирбита на своём автомобиле УАЗ протаранил входную группу ККТ «Космос» и поджог автомобиль. В результате загорелась входная группа, а общий ущерб от пожара составил порядка 20 млн рублей. Пожар был быстро потушен, а злоумышленник задержан. В ходе допроса он пояснил, что приехал в Екатеринбург 3 сентября, весь день провёл в Храме-на-крови, а на следующее утро «поехал в кино». По факту поджога было возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении ущерба чужому имуществу путём поджога.

Напомним, что ранее одна общественная организация, которая позиционирует себя как христианская, распространило письмо, в котором в завуалированной форме угрожает кинопрокатчикам «огненным возмездием», если кинотеатры будут демонстрировать фильм «Матильда», повествующий о взаимоотношениях наследника российского престола Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской.

Учитывая то, что ранее в Москве был совершён поджог автомобилей у офиса адвоката режиссёра фильма, а рядом были найдены листовки с надписью «За Матильду гореть», многие предположили, что поступок жителя Ирбита связан с этими событиями. Более того выяснилось, что до того как устроить поджог кинотеатра в Екатеринбурге, гражданин побывал на митинге в Тюмени, который устраивали противники демонстрации фильма.

Отметим, что на момент совершения преступления, информации о том, что в ККТ «Космос» будет демонстрироваться фильм «Матильда» не было. Однако после того, как входная группа кинотеатра была отремонтирована руководство «Космоса» приняло решение демонстрировать показ фильма, премьера которого состоялась 26 октября и прошла без эксцессов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Матильда» не заинтересовала уральцев

Читайте развитие сюжета: В Югре откроют кинозалы для слепых и слабослышащих