«День Маргелова»: в Екатеринбурге вновь откроют памятник «отцу» ВДВ

Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM В Екатеринбурге 4 ноября состоится открытие мемориального комплекса в честь Героя Советского Союза Василия Маргелова и Героя России Александра Маргелова. Бюсты героев из красного мрамора будут установлены на Аллее славы в центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени В.В. Маяковского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Идея установки бюстов в День народного единства принадлежит Союзу десантников России. Торжественное мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Вахта Героев».

Напомним, что Василий Маргелов считается «отцом» Воздушно-десантных войск Советского Союза и был командующим этого рода войск с 1954 года по 1959 год. Во время Великой Отечественной войны он командовал 3-м гвардейским стрелковым полком 1-й гвардейской дивизии народного ополчения Ленинградского фронта, а впоследствии 13-м гвардейским стрелковым полком. С 1944 года Василий Маргелов возглавил 49-й гвардейскую стрелковую дивизию 28-й армии третьего Украинского фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый памятник Василию Маргелову, который открывают в Екатеринбурге. В 2016 году скульптура Героя Советского Союза была установлена неподалёку от Окружного дома офицеров. Примечательно, что торжественное открытие состоялось также 4 ноября в День народного единства, на что не без шуток обратили внимание пользователи социальных сетей.

«Скоро 4 ноября. Многие ли знают, в честь чего этот день объявлен праздничным? Судя по тому, что в Екатеринбурге второй год подряд в этот день открывают памятники Герою Советского Союза Василию Маргелову, можно предположить, что 4 ноября — день Маргелова!» — написал пользователь социальной сети.

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