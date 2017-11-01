Новый суррогат Москвы? Остатки живой природы заменят на «Остров мечты»

Москва, , 22:39 — REGNUM В Нагатинской пойме приступили к формированию ландшафта парка «Остров мечты», сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы 1 ноября. До конца 2017 года в парк должны привезти 80 тыс. кубометров плодородной почвы, на основе которой будет создан новый рельеф. В 2018 году на территории парка планируют высадить более сотни видов деревьев и кустарников.

«Мы провели большую подготовительную работу и приступили к созданию искусственного рельефа парка. На юге он будет равнинным, а на севере будут созданы несколько холмов высотой три-четыре метра и один высотой примерно шесть метров. Эти холмы соединят при помощи искусственных насыпей с тропами. Таким образом, в парке появится терренкур для прогулок. На самом высоком холме откроется смотровая площадка с панорамным видом на «Остров мечты» и акваторию Москвы-реки. Полностью рельеф будет сформирован за три-четыре месяца», — заявляют в пресс-службе парка.

Отметим, что новое строительство вызывает тревогу у местных жителей, опасающихся уничтожения естественной природы вокруг Нагатинской поймы. Проект «Острова мечты» грандиозен и предполагает масштабное строительство — на территории в 100 га планируют разместить крытый парк аттракционов, отель на 410 номеров, детскую яхтенную школу, рестораны и магазины. Под новым трендом Москвы — очередным стеклянным куполом разместятся большая центральная площадь и городской променад, концертный зал на 3,8 тысячи зрителей и кинотеатр с 17 залами.

«Последние зелёные зоны в городе уничтожаются в бесконечной жажде наживы. Все, кто строят и пиарят этот «мега-ужас», когда вы будете увозить своих детей из города из-за паршивой экологии, вы уж честно им скажите, какой личный вклад вы внесли в эту тему. Нигде в Европе в городской черте не строят такие комплексы. Скоро уже нормального воздуха не останется и парков, детей в кислородных масках, что ли, на аттракционах катать? Вас радует такое будущее?» — оставила запись в группе «Парк развлечений «Остров мечты» на Facebook пользователь Светлана.

По мнению некоторых жителей, парк категорически нельзя строить в городской черте.

«Ужасающая вырубка деревьев практически в центре Москвы. Наплевательское отношение к окружающим районам и их инфраструктуре. Непринятие международной практики реализации подобных проектов не в центральной черте городов», — опубликовал своё мнение в официальной группе «Острова мечты» на Facebook пользователь Алексей.

Отметим, по заявлению мэрии Москвы, в южной части парка с равнинным ландшафтом предусмотрено много места для прогулок. Там высадят хвойную аллею из декоративных елей и пихт, обустроят площадку для занятий йогой, откроют несколько детских игровых площадок.

Высаживать зелень в «Острове мечты» планируют осенью 2018 года. В парке должны посадить 3,3 тыс. деревьев и 38 тыс. кустарников. Все растения подберут с учётом климатических особенностей Москвы. В их числе ели, сосны, березы, дубы и клёны нескольких видов. Также будет посажено более 50 тыс. цветов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экологи, активисты и жители Москвы также требуют остановить благоустройство парка «Покровское-Стрешнево». Работы, которые сейчас ведутся на территории парка, наносят сильный урон местной природе.

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Добавим, на строительство моста к крупнейшему парку развлечений «Остров мечты» уйдёт 6,5 млрд рублей.

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