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Молдавия и Румыния вводят совместный патруль на границе

Общество

Ранее такая практика была введена на молдавско-украинской границе

Кишинёв, 1 ноября 2017, 20:02 — REGNUM  Молдавия и Румыния намерены перейти к практике совместного контроля и патрулирования государственной границы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, молдавское правительство на заседании 1 ноября поддержало данную инициативу.

В Кишиневе считают, что это повысит уровень безопасности на границе и позволит эффективнее бороться с контрабандой и незаконным пересечением границы.

Ранее такая практика была опробована на молдавско-украинской границе. Этот проект был поддержан Миссией ЕС по приграничной помощи Молдавии и Украине (EUBAM).

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Молдавско-румынские отношения

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