Молдавия и Румыния вводят совместный патруль на границе

Кишинёв, , 20:02 — REGNUM Молдавия и Румыния намерены перейти к практике совместного контроля и патрулирования государственной границы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, молдавское правительство на заседании 1 ноября поддержало данную инициативу.

В Кишиневе считают, что это повысит уровень безопасности на границе и позволит эффективнее бороться с контрабандой и незаконным пересечением границы.

Ранее такая практика была опробована на молдавско-украинской границе. Этот проект был поддержан Миссией ЕС по приграничной помощи Молдавии и Украине (EUBAM).