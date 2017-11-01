В Москве педагогам школ искусств обещают мэрские гранты

Москва, , 16:28 — REGNUM Власти Москвы приняли решение о выделении грантов московским школам искусств, сообщается на официальном сайте Московской городской думы 1 ноября. Педагоги смогут получить денежные выплаты уже в конце 2017 года. Размеры грантов будут определяться исходя из выплаты в 140 тыс. рублей в год на каждого педагога.

«Гранты мэра Москвы — часть большого проекта «Искусство детям». Меры поддержки призваны повысить престиж профессии преподавателя и качество образования, привлечь в столичные школы искусств новые педагогические кадры и талантливую молодежь», — отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов («Единая Россия»).

Он также добавил, что гранты получат почти 6 тыс. сотрудников школ искусств, среди которых значатся не только преподаватели. Субсидии также предназначены для концертмейстеров, методистов, воспитателей, а также других педагогических работников.

«Каждый из них оказывает огромное влияние на формирование духовных ценностей маленьких москвичей. Недаром наш город может гордиться тем, что за последние несколько лет была построена одна из самых больших сетей дополнительного творческого образования детей. Причём не только в стране, но и во всём мире. Сегодня в Москве работают 143 музыкальные, художественные, хоровые, театральные и хореографические школы. В них обучаются 100 тыс. детей, и численность воспитанников только растёт. Самых талантливых из них мэр Москвы тоже поддержит специальными стипендиями», — подчеркнул Евгений Герасимов.

Добавим, что 25 октября в ходе выступления в Московской городской думе с ежегодным отчётом о результатах деятельности правительства Москвы и об основных параметрах проекта бюджета города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии столичного образования.

Градоначальник отметил, что средняя заработная плата учителей по Москве превышает 75 тыс. рублей. Он заявил о необходимости повышать заработную плату педагогам, особенно тех школ, где средняя зарплата намного ниже средней, либо существует слишком больша дифференциация в оплате труда.

«Это недопустимо. Прошу департамент образования и директоров школ провести анализ ситуации и принять меры по уменьшению дифференциации в оплате труда. И сделать это не по-советски, когда обижали тех, кто работает хорошо. А по справедливости: за счёт повышения оплаты труда тех педагогов, которые сегодня получают незаслуженно мало», — отметил Собянин.

Он добавил, что в 2018 году будет реализован проект «Московская электронная школа», который предполагает замену компьютерного оборудования, а также получение новой образовательной среды: электронных сценариев уроков, библиотеку учебных материалов, виртуальные лаборатории и системы тестирования.

Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по образованию Ольга Ярославская (депутатское объединение «Моя Москва»), в свою очередь, отметила важность проекта «Московская электронная школа» для будущего образовательной системы как в столице, так и в регионах.

«Проект «Московская электронная школа» уникален и удивителен тем, что он создаёт новое образовательное пространство. Это новый вызов профессиональному сообществу педагогов и новые возможности для повышения качества образования. Технологическое развитие школы теперь — не отдельные технические «фишки», а новая система. Москва сегодня — флагман, она идёт вперёд и ведёт за собой всю систему образования России», — подчеркнула она.

Отметим, что на финансирование программы «Столичное образование» в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено около 300 млрд рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили, что проект «Московская электронная школа» будет распространять столичный опыт в регионы России. Следить за качеством нового учебного материала будут в специальном методическом центре, а модерацией поступающего образовательного контента будут заниматься как штатные, так и внештатные сотрудники столичных школ.

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