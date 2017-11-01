Корабли береговой охраны КНР и Вьетнама проведут совместное патрулирование

Пекин, , 15:38 — REGNUM Государственное океаническое управление КНР сообщило о начале совместного китайско-вьетнамского патрулирования акватории Бэйбу. Главной целью трехдневных маневров станет поиск и задержание браконьеров, а также проведение массовой проверки рыболовных судов.

Утром 1 ноября два корабля береговой охраны КНР покинули порт приписки в провинции Хайнань и направились к китайско-вьетнамской морской границе. С вьетнамской стороны в патрулировании примут участие два катера береговой охраны, пишет «Наньцзао жибао».

Впервые совместное патрулирование было осуществлено в 2006 году. За последние 10 лет корабли береговой охраны КНР и Вьетнама 14 раз совместно патрулировали воды залива Бэйбу с целью борьбы с браконьерами.

Согласно достигнутым договоренностям, патрулирование вод продлится три дня и завершится 3 ноября. После чего китайские и вьетнамские моряки проведут совместную тренировочную поисково-спасательную операцию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Вьетнама потребовали от КНР вывести нефтедобывающую платформу со спорных территорий в Южно-Китайском море.

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