Среда, 1 Ноября 2017 года
14:54:27 МСК

Популярные VPN-сервисы согласились блокировать запрещенные сайты

Общество

1 ноября в России вступил в силу закон о запрете обхода блокировок запрещенных сайтов с помощью анонимайзеров

Москва, 1 ноября 2017, 14:52 — REGNUM  Наиболее популярные у российских пользователей VPN-сервисы готовы исполнять закон о запрете анонимности и блокировать доступ к запрещенным сетевым ресурсам. Об этом 1 ноября сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает РБК.

«В России есть 25−30 проксирующих и VPN-сервисов, популярных у населения, — пояснил он. — Они все выразили готовность исполнять закон, у нас в беседе с ними не возникло какого-то непонимания».

Жаров отметил, что создать VPN-сервис сравнительно несложно. В сети присутствуют сотни тысяч мелких сервисов такого рода, однако закон направлен на самые популярные из них.

Напомним, 1 ноября в России вступил в силу закон о запрете обхода блокировок запрещенных сайтов с помощью анонимайзеров и VPN-сервисов. Для учета запрещенных ресурсов вводится федеральная государственная информационная система (ФГИС), с которой должны будут работать провайдеры и интернет-поисковики.

В соответствии с новым законом анонимайзеры, получившие уведомление от Роскомнадзора, в течение 30 дней должны подключиться к ФГИС и начать блокировать доступ к запрещенным сайтам. ФСБ и МВД будут информировать ведомство о выдаче требований тем или иным сервисам. Не выполнивший предписание анонимайзер сам окажется под угрозой блокировки.

Глава Роскомнадзора отметил, что требования о подключении к информационной системе пока не направлялись никаким ресурсам. Это будет сделано после представлений от правоохранительных органов.

Читайте также: Госдума вводит штрафы за доступ к запрещенным сайтам

Читайте ранее в этом сюжете: Вступил в силу закон о запрете анонимности в Сети

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить