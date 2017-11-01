Популярные VPN-сервисы согласились блокировать запрещенные сайты

Москва, , 14:52 — REGNUM Наиболее популярные у российских пользователей VPN-сервисы готовы исполнять закон о запрете анонимности и блокировать доступ к запрещенным сетевым ресурсам. Об этом 1 ноября сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает РБК.

«В России есть 25−30 проксирующих и VPN-сервисов, популярных у населения, — пояснил он. — Они все выразили готовность исполнять закон, у нас в беседе с ними не возникло какого-то непонимания».

Жаров отметил, что создать VPN-сервис сравнительно несложно. В сети присутствуют сотни тысяч мелких сервисов такого рода, однако закон направлен на самые популярные из них.

Напомним, 1 ноября в России вступил в силу закон о запрете обхода блокировок запрещенных сайтов с помощью анонимайзеров и VPN-сервисов. Для учета запрещенных ресурсов вводится федеральная государственная информационная система (ФГИС), с которой должны будут работать провайдеры и интернет-поисковики.

В соответствии с новым законом анонимайзеры, получившие уведомление от Роскомнадзора, в течение 30 дней должны подключиться к ФГИС и начать блокировать доступ к запрещенным сайтам. ФСБ и МВД будут информировать ведомство о выдаче требований тем или иным сервисам. Не выполнивший предписание анонимайзер сам окажется под угрозой блокировки.

Глава Роскомнадзора отметил, что требования о подключении к информационной системе пока не направлялись никаким ресурсам. Это будет сделано после представлений от правоохранительных органов.

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