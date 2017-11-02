Итоговый форум «Сообщество» открывается в Москве

Москва, , 00:02 — REGNUM В Москве сегодня, 2 ноября стартует форум активных граждан «Сообщество». Он продлится и станет итоговым в серии аналогичных форумов, прошедших в 2017 году в регионах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Организатором форума выступает Общественная палата РФ. Программа включает в себя три тематических блока, посвященных диалогу с властью, бизнесом и диалогу сообщества между собой.

Одной из тем, к примеру, станет ситуация с волонтёрским движением в России. Оно, как отмечают организаторы, может серьёзно облегчить деятельность некоммерческих организаций, однако при сотрудничестве с добровольцами у НКО могут возникнуть административные барьеры в вопросах статуса волонтёра, регламента его работы, а также налогообложения. Призывают они обратить внимание и на такие человеческие факторы, как мотивация и эмоциональное выгорание.

Другие немаловажные темы — проблема интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья и ситуация с миграционной безопасностью.

«Социальная справедливость — одна из наиболее актуальных и наиболее сложных проблем современного общества, — заявили в ОП РФ. — Нельзя допустить усугубления экономического и социального неравенства населения, и это под силу слаженной работе бизнеса и некоммерческого сектора».

В завершение форума состоится церемония награждения победителей конкурса социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!».

Напомним, что такие форумы проходят уже не первый год. В 2015 году в них приняли участие более 10 тыс. человек из всех регионов России. В 2016 году на открытии форума с приветственным словом выступил президент РФ Владимир Путин.