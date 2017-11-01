Нужно добраться до Путина? В Якутии особенных детей учат в аварийном здании

Якутск, , 07:34 — REGNUM В Якутии нет возможности построить новое здание для учеников коррекционной школы Якутска для детей с речевыми проблемами. Особенные ученики вынуждены посещать уроки в холодном аварийном здании, и до 2020 года перемен им власти республики не обещают. А это значит, что детям предстоит ещё несколько лет ходить на уроки физкультуры в валенках и сидеть на занятиях в двух свитерах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О том, что финансирование на решение этой проблемы не предусмотрено, заявил на встрече с блогерами республики глава региона Егор Борисов.

«Речевая школа? Планов таких пока, к сожалению, нет. Можно только терпеть, ждать… но до 2020 года планов нет… Вы можете актуализировать Речевую школу сколько угодно! Мы будем вводить новые объекты в соответствии с актуальностью и со степенью значимости, которую определяют планы Министерства образования и Министерства здравоохранения», — цитировал главу республики «Якутск Вечерний».

"А всё-таки зря Егор Афанасьевич так пренебрежительно про «можете сколько угодно актуализировать» говорит, — считает политолог и журналист Виталий Обедин. — Если завтра родители детей, которые ходят в Речевую школу, активизируются, организуются, заручатся поддержкой СМИ, известных блогеров, ОНФ, наконец, да еще и доберутся до Владимира Путина, а в рамках предвыборной кампании запросто может получиться, вся категоричность главы в данном вопросе испарится, как роса на солнце».

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News.Ykt.ru напоминает, что состояние здания было критическим ещё год назад, и уже тогда родители детей, которым учиться итак сложно из-за особенностей развития, били тревогу и обращались в СМИ и к общественникам. Но после в школе только поменяли туалеты: вместо дырок в полу по-деревенски там появились настоящие унитазы, но по-прежнему очень холодно. Решением проблемы намерено заняться ОНФ республики.

Якутяне возмущены тем, что на столь нужные цели, как строительство школы для детей с речевыми проблемами в богатой Якутии не могут найти средств.

«Получается, организовать этот слёт студотрядов, где кормят тысячными порциями, отправлять непонятных людей в Сочи за счёт бюджета, ездить целыми делегациями в Турцию — деньги всегда есть! А вот построить нормальную школу для детей с ограниченными возможностями — это неактуально! Да ещё и ответ такой циничный».

«Денег нет, но вы там держитесь, здоровья вам».

«Зачем нам Айтипарк, когда дети в таких условиях учатся?».

«Вот вся сущность правительства. Голосуйте за Борисова».

«Зато средства для покупки IT-парка всегда найдутся».

«Нечего там распиливать, объект маленький, неактуальный, ничего не поимеешь».

«На новую национальную школу на 203 квартале есть, а для таких детишек нет! Позорище!».

«31 школа для детей инвалидов не строится, речевая школа для детей с проблемами речи и слуха не строится… Они и так обижены судьбой эти дети, а все для них только худшее!», — комментируют отсутствие средств на создание комфортных условий обучения особенных детей якутяне, напоминая, что таких школьников в республике становится больше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в связи со снижением объёма поступающих в бюджет налогов решили в принципе экономить в первую очередь на строительстве соцобъектов — больниц, школ и детских садов. Депутаты республики безропотно одобрили секвестирование бюджета-2017, предусматривающего сокращение инвестпрограммы, деньги которой тратились как раз на эти цели. В итоге в здравоохранении сокращены 82,4 млн рублей расходов, в том числе 62,3 млн рублей — на строительство объектов здравоохранения, 10 млн рублей — на их капремонт. Секвестр в программе развития образования составил 73,4 млн рублей: на 18,3 млн рублей урезаны расходы на оборудование, инвентарь и мебель для учреждений образования, ещё 2,3 млн рублей сэкономят «в связи с пересчётом нормативов затрат» дошкольным учреждениям. Программа содействия создания новых рабочих мест в образовательных организациях Якутии сокращена на 65,3 млн рублей, из них 44,1 были ранее предусмотрены на возведение школ.