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Из-за кризиса в Якутии построят меньше школ и детсадов?

Экономика

Республика вынуждена на чём-то экономить

Якутск, 28 апреля 2017, 11:34 — REGNUM  В связи с недополучением порядка 8 млрд рублей в бюджет Якутии его вынуждены будут секвестрировать. Поскольку порядка 80% казны — это зарплаты бюджетников, которые урезать нельзя, то сокращение расходов, скорее всего, затронет инвестпрограмму, а именно строительство школ и детских садов, рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель постоянного комитета Госсобрания республики по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

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«У нас все показатели положительные — НДС, НДФЛ (доходы от которых в основном местные бюджеты получают), доход на добычу полезных ископаемых, привлечение инвестиций увеличились процентов на 20. Налог на прибыль — единственный показатель, которые потянул нас на дно. Почему? В бюджете у нас заложена цена доллара 65 рублей, а сегодня у нас он стоит 57 рублей, то есть разница — почти 8 рублей. При этом 2/3 доходов, поступающих в бюджет — от четырёх компаний (АЛРОСА, Сургут, Транснефть, и Якутуголь), у которых валютная выручка», — объяснил парламентарий.

По его словам, правительство республики занялось уже процедурой секвестрования бюджета. «Порядка 80% — заработная плата, поэтому резать будут инвестиционную программу, которая у нас около 11 млрд рублей, то есть сокращать расходы на строительство школ и детских садов», — пояснил Виктор Фёдоров. Он предполагает, что в связи со сложившейся ситуацией, зарплату бюджетникам республики в этом году вряд ли будут повышать. Депутат также предлагает сэкономить, сократив государственный автопарк и переведя бюджетные организации на аутсорсинг.

«А прогноз у нас один: скоро рубль усилиться до 65 рублей. Мы зависимые очень от валютной составляющей, от курса доллара, как это ни печально. Кредиты мы бы с удовольствием взяли, но у нас верхний предел долга уже не позволяет это делать. Нарушать бюджетный кодекс — это дорога в никуда, поэтому пока не будем это делать», — добавил Виктор Фёдоров.

Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов напоминает, что в Якутии до сих пор основным бюджетообразующим сектором экономики является алмазодобывающая отрасль промышленности, представленная предприятиями группы АЛРОСА, которая в 2016 году перечислила в бюджет Якутии и муниципальных образований 62,7 млрд рублей. Кроме того, ежегодные пожертвования АЛРОСА в бюджет республики на финансирование строительства объектов социальной сферы составили 584 млн рублей.

«Поэтому в прошлом году не было проблем с наполнением бюджета. Однако по итогам I квартала 2017 года валовая прибыль АЛРОСА снизилась в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, именно этим и обусловлено недополучение прибыли республикой в I квартале года. Как видим, экономическая ситуация в Якутии кризисная из-за того, что «дойная корова» республики — АЛРОСА снизила финансовые показатели», — констатировал эксперт.

По его прогнозу, в дальнейшем ситуация в республике будет только ухудшаться, «так как Якутией накоплен критический объём госдолга, (на 01.10.2016 года — 45,3 млрд рублей)». «Кроме того, следует учесть, что республика — один из самых дотационных регионов России. Объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности региона в 2016 году составлял 43,2 млрд рублей. В связи с кризисом в России, объём дотаций тоже будет урезаться. Всё это приведёт к дальнейшим сокращениям на бюджетных предприятиях и организациях, что можно видеть на практике. А это приведёт к росту безработицы и усилению социальной напряженности в Якутии», — полагает Юрий Данилов.

Кандидат экономических наук также обращает внимание на то, что покупательная способность населения резко сократилась, и это, в свою очередь, ведёт к массовому сокращению предпринимателей. «Будет и дальше происходить рост цен на товары повседневного потребления. Замедляется строительство, снижаются показатели перерабатывающих отраслей промышленности, а также сельскохозяйственное производство. Картина в экономике республики достаточно неприглядная, поэтому, вероятно и заговорили о приватизации государственного имущества Якутии, в частности 10% акций АЛРОСА-Нюрба, — сделал вывод Юрий Данилов.

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Недовольство населения перспективой продажи этих акций экономист объяснил тем, что поступление денежных средств от предыдущих крупных приватизационных сделок в республике население не ощутило, так как они разошлись, минуя бюджет, через специально созданные инвестиционные компании РИК.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия недополучила 8 млрд рублей доходов в казну за первый квартал 2017 года. Такая тенденция с исполнением бюджета, возможно, будет продолжаться и дальше, заявил глава региона Егор Борисов во время отчета перед парламентом 25 апреля. «У нас будут большие проблемы по исполнению бюджета. На предыдущей сессии я эти проблемы предполагал, на сегодняшний день я вижу, что эта позиция укрепляется, она плохая, негативная для республики», — пояснил глава Якутии.

Напомним также, что денег в инвестпрограмме Якутии и так не хватило на школы в Якутске. Город, где в классах учатся иногда по 40 учеников, просил на эти цели менее миллиарда рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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