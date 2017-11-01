«А я маленький такой»: В Шанхае насчитали почти 1000 небоскребов

Шанхай, Китай, , 01:58 — REGNUM В Шанхае насчитывается 930 зданий высотой выше 100 метров, сообщает 31 октября агентство «Синьхуа» результаты первой городской географической переписи.

Перепись выявила, что в Шанхае также имеется 49,492 тыс. зданий высотой от 24 до 100 метров.

Высочайшим же зданием города является 632-метровая Шанхайская Башня.

По словам заместителя главы Комиссии городского планирования и земельных ресурсов Шанхая Ван Суньго, перепись, которая длилась более трех лет собрала информацию о городской растительности, водных районах, зданиях, железных и автомобильных дорогах.

Напомним, что Шанхайская башня является самым высоким зданием Китая на данный момент. Однако в столице китайской провинции Сычуань городе Чэнду властями планируется возведение нового небоскреба высотой 677 метров, который по завершению строительства должен будет отнять пальму первенства у Шанхайской башни, став вторым зданием по высоте в мире после Бурдж-Халифы в ОАЭ.

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