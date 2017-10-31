Самый большой каток в мире откроется на ВДНХ 1 декабря

Москва, , 18:23 — REGNUM Главный каток России на ВДНХ в Москве начнёт работать с 1 декабря. Об это сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём микроблоге в Twitter.

«Главный каток страны откроется 1 декабря на ВДНХ. Для детей будет отдельная ледовая площадка с павильоном проката», — написал Собянин.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Москвы, площадь ледового покрытия катка составит более 20 тысяч квадратных метров. Таким образом, каток на ВДНХ станет самым большим в мире катком с искусственным покрытием.

Как и в прошлые годы, каток будет расположен на Главной аллее — он протянется от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие».

Главная арт-инсталляция катка в этом году будет посвящена приближающейся зимней Олимпиаде-2018, которая пройдёт в южнокорейском Пхенчхане. В центре катка установят олимпийские кольца высотой 10 метров, на которых в вечерние часы будет зажигаться подсветка. Одним из главных элементов инсталляции также станет скульптура танцующей на льду фигуристки.

В центре катка будет возведён светящийся пешеходный мост, по которому можно перейти с одной стороны на другую. С него будет открываться панорамный вид.

В пресс-службе ВДНХ сообщили, что реконструкция территории, которая ведётся с весны 2017 года, не помешает горожанам посетить главный каток страны. «Напротив, мы приготовили ещё более насыщенную программу, чем в прошлом году. Зимой на катке пройдёт множество концертов, соревнований и мастер-классов», — отметили в пресс-службе.