В Москве выступили против повышения стоимости проезда в Дзержинске

Москва, , 18:00 — REGNUM «Общероссийское объединение пассажиров» направило обращение врио губернатора нижегородской области Глебу Никитину и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой взять под контроль ситуацию над повышением оплаты общественного транспорта в городе Дзержинске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября сообщил председатель организации Илья Зотов.

Решение обратиться к генпрокурору возникло после появления в социальной сети Вконтакте инициативной группы «Дзержинск против повышения цен за проезд», выступающей с требованием снизить цены на проезд с 25 до 18 рублей. По мнению активистов, стоимость проезда неоправданно завышена региональными властями.

«От лица Общероссийского объединения пассажиров выражаем обеспокоенность появившейся публикацией в социальных сетях, в которой поднимается проблема повышения стоимости за проезд на общественном транспорте в городе Дзержинск Нижегородской области с 18 до 25 рублей, что составляет 39% роста тарифа с 1 октября у перевозчиков (ООО «Транслайн», ООО «Тройка» и ИП Сафин).

В свою очередь, стоимость на проезд на указанную величину вырастет и на автобусных маршрутах МУП «Экспресс» с 15 ноября 2017 года. Считаем, что данные меры негативно отразятся на слабо защищенных слоях населения, где пенсия и иные социальные выплаты одновременно с этим не повышаются на указанную величину 39%, а индексируются относительно процента инфляции в рамках текущего года», — говорится в обращении.

Общественники просят проверить законность и обоснованность повышения стоимости проезда, кратно превышающей уровень инфляции, и принять соответствующую программу по плавному переходу к повышению тарифа в течение нескольких лет.

Отметим, что с 1 октября 2017 года ряд перевозчиков, контролирующих большую часть городских маршрутов (ООО «Транслайн», ООО «Тройка» и ИП Сафин), подняли стоимость проезда почти на 40% — с 18 до 25 рублей. После этого администрация Дзержинска объявила о намерении повысить цены на проезд в муниципальном транспорте с 1 ноября 2017 года.

Общероссийское объединение пассажиров призвало генерального прокурора РФ Юрия Чайку рассмотреть данную ситуацию на предмет сговора перевозчиков, так как стоимость проезда подняли одновременно.

Добавим, как 31 октября сообщила газета «Комсомольская правда», на старшеклассников школы №40 города Дзержинска, вступивших в группу ВКонтакте «Дзержинск против повышения цен за проезд», оказал давление педагог школы. Преподаватель сочла данное сообщество провокационным и напомнила школьникам, что ФСБ и другие органы проверяют страницы в социальных сетях на предмет угрозы общественному порядку.

«Есть такие специальные органы, которые отслеживают все наши слова. Ключевые слова — Россия, революция, Обама. Это для тех, кто не знает, говорю. Эти органы отсматривают все ваши странички. И когда вы вступаете в группу с политической подоплекой, не разобравшись, куда вступили… Вы почитайте, что это за группа, чего они хотят! Ой, какая проблема! Ваша обязанность — это учёба. А не вступать в политические партии, где вас подписывают на революционные действия», — отметила педагог.

В свою очередь, организаторы группы заявили, что повышение цен за транспорт является произволом со стороны чиновников и напомнили властям, что заработная плата, пенсии и стипендии жителей остались прежними.

«Мы с вами снова становимся жертвами легализованного грабежа под названием «Повышение цен за проезд». Выросла ли ваша зарплата/стипендия/пенсия соразмерно? Или качество общественного транспорта радикально улучшилось? Или, быть может, бизнес и власти сняли с вас часть других расходов? Разумеется, нет. С нас сдирают очередную шкуру, рассчитывая прикрыть с помощью неё дыры в своих делах или попросту поживиться», — подчеркнули организаторы группы.

Добавим, что в 2017 году повысились цены на общественный транспорт в Москве и Санкт-Петербурге. Весь наземный транспорт, а также метрополитен стали дороже в среднем на 7%. Сильнее поднялись тарифы на однократные поездки и «90 минут».

Общий билет на одну поездку стоит 55 рублей. «Единый» на 20 поездок — 720 рублей, на 40 — 1440 рублей, на 60 — 1700 рублей. Изменения не коснулись популярного тарифа — единого месячного билета на все виды транспорта, стоимость которого составляет 2550 рублей. Самый дешёвый проезд — билет на сутки без лимита поездок. Его стоимость составляет 210 рублей. Годовой билет стоит 18 200 рублей.