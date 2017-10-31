Жителей Ивановской области ждут на «Большой этнографический диктант»

Иваново, , 15:48 — REGNUM Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет по всей России накануне Дня народного единства, 3 ноября. В Ивановской области акция состоится сразу на нескольких площадках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Акция пройдет уже во второй раз: в прошлом году ее участниками по всей России, а также в Турции и в Швейцарии, стали почти 90 тыс. человек. В Ивановской области — более 150 человек. Средняя оценка за диктант по стране составила 54 балла из 100 возможных.

С этого года акция «Большой этнографический диктант» получила статус международного. Проверить свои знания о народах, проживающих на территории России, смогут и соотечественники за рубежом. Тест включает 30 заданий: 20 федеральных — общих для всех — и 10 региональных — уникальных для каждого субъекта Российской Федерации. Максимальная сумма баллов за диктант — 100. Время выполнения заданий участниками — 45 минут.

Стать участником диктанта может каждый желающий. Итоги диктанта подведут в преддверии Дня Конституции Российской Федерации. Одним из организаторов «Большого этнографического диктанта» выступает Федеральное агентство по делам национальностей.

В Иванове акция «Большой этнографический диктант» пройдет на базе Ивановского дома национальностей (Почтовая, д. 3), Ивановского филиала РАНХиГС (Жиделева, д. 8), Института развития образования Ивановской области (Большая Воробьёвская, д. 80) и Ивановской областной библиотеки для детей и юношества (Крутицкая, д. 9).