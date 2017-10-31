Судебные приставы смогут задерживать должников по алиментам

Москва, , 10:43 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет Федеральной службе судебных приставов самостоятельно задерживать и доставлять должников по алиментам для составления протокола. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Судебные приставы теперь могут задерживать лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев, для наложения штрафа. Соответствующие поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Под действие закона попадают должники, которые не оплачивают алименты своим несовершеннолетним детям, совершеннолетним нетрудоспособным детям и нетрудоспособным родителям.

Новый закон сможет упростить работу судебных приставов и сократить сроки взыскания денежных средств с должников.

Такая мера была принята из-за того, что зачастую лица, которые не оплачивают алименты более двух месяцев без уважительной причины, уклоняются и от составления протокола об административном правонарушении.

Ранее судебные приставы были вынуждены обращаться в полицию, чтобы должник, который уклоняется от уплаты алиментов, пришел к ним. Самостоятельно задерживать должников приставы не имели права, и это значительно замедляло процесс производства. Кроме того, создавало дополнительную нагрузку на органы внутренних дел.

Накануне Госдума приняла закон, который обязывает организации и лиц, выплачивающих должнику зарплату, индексировать алименты по обращению приставов. Согласно документу, работодатель обязан индексировать алименты не только после получения исполнительного документа от взыскателя, но и в случае получения исполнительного документа от судебного пристава-исполнителя.

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