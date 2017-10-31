Длинные новогодние каникулы нравятся 63% жителей России

Москва, , 08:59 — REGNUM В России число сторонников длинных новогодних каникул почти в четыре раза превышает число их противников. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Новогодние каникулы нравятся 63% опрошенных, не нравятся 16%. 15% граждан воспринимают их нейтрально, 6% затруднились с ответом.

С увеличением возраста любовь граждан к новогодним каникулам ослабевает. Так, новогодний мини-отпуск любят 75% респондентов моложе 24 лет и 48% респондентов, кому за 45.

Та же тенденция прослеживается с ростом уровня дохода: чем выше заработок, тем меньше энтузиазма (71% среди опрошенных с зарплатой до 25 тыс. рублей и 60% среди граждан с доходом более 45 тыс. рублей).

Женщинам больше нравятся новогодние каникулы, чем мужчинам: 72% и 53% соответственно. Особенно их любят женщины, не имеющие детей (78%).

По сравнению с 2016 годом отношение жителей России к длинным новогодним каникулам не поменялось: в 2016 году 64% опрошенных оценивали их позитивно, в 2017 году — 63%.

Опрос проведен 12—13 октября 2017 года в 288 населенных пунктах во всех округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год. Согласно календарю новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

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