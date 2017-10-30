Собянин пообещал новый концертный зал в парке «Зарядье»

Москва, , 13:28 — REGNUM Чтобы создать парк «Зарядье», оттуда вывезли мусора объёмом с два стадиона «Лужники» и завезли грунта ещё на один стадион, заявил 30 октября в интервью на телеканале «Москва 24» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сама по себе его (парка — прим. ИА REGNUM ) конструкция достаточно сложная, — отметил он. — Сложно в цифрах переварить. В следующем году будет введен в эксплуатацию новый концертный зал — один из лучших концертных залов мира».

Отвечая на исключительно комплиментарные вопросы интервьюера, Собянин также рассказал, что сам парк маленький — около 10 гектаров, однако отличается насыщенным подземным пространством. По его словам, специалисты из ЮНЕСКО признали этот проект реорганизации исторического центра самым лучшим.

«Когда спрашивают — зачем вы это делаете и для кого, ответ дают сами москвичи, которые приходят (в места вроде парка «Зарядье» — прим. ИА REGNUM )», — уверен Собянин, вероятно, имея ввиду, что сам факт посещения парков горожанами свидетельствует об их удовлетворённости мэрской работой.

При этом градоначальник деликатно умолчал, что этих же самых посетителей парка администрация в своё время абсурдно обвинила в разворовывании и уничтожении более 10 тыс. растений. Как тогда заявляли чиновники, люди выдергивали понравившиеся им цветы, топтали газоны и уничтожили около 30% зелёного покрова (якобы устойчивого к вытаптыванию). Наиболее правдоподобная версия: стараясь успеть к открытию парка, мэрские чиновники многое просто сделали тяп-ляп, а немедленно обнаруженные проблемы свалили на гостей, почему-то вдруг впавших в безумный экстаз вандализма.

Не обошлось интервью и без дешевых пропагандистских приёмов. В ходе его мэр побеседовал одной из прохожих, разумеется, выбранных совершенно случайно. Призванная к диалогу женщина, естественно, рассыпалась в комплиментах по поводу мэрской работы и рассказала, как ей там всё нравится.

Напомним также, что «Зарядье» обошлось Москве в 14 млрд рублей: 9,5 млрд потратили на возведение строений и подземную парковку на 430 машиномест, ещё 3,69 млрд на благоустройство. Под непосредственно парковые растения отвели лишь чуть более половины территории.

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