Питание на 60 рублей в день: как выживают пациенты ивановских психбольниц

Иваново, , 12:10 — REGNUM Пациенты психиатрических лечебниц в Ивановской области вынуждены питаться на 60 рублей в день и жить в условиях, далеких от комфортных, а дефицит врачей в таких учреждениях превышает 50%. Такие данные содержатся в специальном докладе уполномоченного по правам человека в Ивановской области Натальи Ковалевой, представленном ранее на заседании областной думы, сообщил аппарат омбудсмена.

По мнению Ковалевой, психиатрической службе необходимо значительно увеличить финансирование — причем сделать это нужно уже с 2018 года, предусмотрев средства в проекте бюджета.

В своем докладе Наталья Ковалева отметила, что на вопросы соблюдения прав пациентов в областной психиатрической больнице пытается обратить внимание властей ещё с 2014 года.

В числе проблем, обозначенных в докладе омбудсменом, например, несоблюдение медицинскими учреждениями норматива площади при размещении пациентов в палатах. Как результат — теснота. При этом в палатах отсутствуют санитарные помещения, во многих учреждениях много лет не проводился капитальный ремонт, а денег хватает лишь на проведение каких-то экстренных работ. По мнению омбудсмена, пребывание пациентов в таких условиях влияет и на результативность лечения.

Отдельное внимание Ковалева уделила питанию пациентов психиатрических стационаров. По ее данным, на эти цели выделяется чуть более 60 рублей в сутки. Причем только 59% от этой суммы — бюджетные средства, 41% добавляется от платных услуг. Чем можно накормить взрослого человека на эти деньги — большой вопрос.

Проблемы есть и с кадрами: на сегодня психиатрическая служба области укомплектована врачами лишь на 42,23%, средним медперсоналом — на 61,79%, младшим медицинским персоналом — на 48,66%.

Основной причиной дефицита специалистов является низкий уровень оплаты труда. Средняя зарплата в этой сфере у врачей, по данным доклада, составляет 31 тыс. 524,55 рублей — и это при том, что, по данным Росстата за первое полугодие 2017 года, средняя зарплата врачей в Ивановской области в целом составляет почти 36 тысяч рублей, а в федеральных медучреждениях — почти 40 тыс. рублей.

Зарплата у среднего и младшего медперсонала в психиатрических больницах региона еще ниже — соответственно 16 тыс. 791,75 и 13 тыс. 989,16 рублей.

В числе мер, которые позволили бы исправить ситуацию, омбудсмен назвала разработку региональной госпрограммы, а главное — увеличение финансирования психиатрической службы области. Причем первым шаг Ковалева призвала депутатов сделать уже сейчас, при формировании бюджета области на 2018 год — 26 октября проект бюджета поступил в думу.

Между тем, по данным ВОЗ, к 2020 году в мире именно психические расстройства войдут в первую пятерку заболеваний, ведущих к потере трудоспособности. При этом, согласно данным статистики Минздрава и Исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, опубликованным в феврале этого года, Ивановская область вошла в число регионов, где наблюдается рост числа случаев психических заболеваний.