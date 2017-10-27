Департаменту образования Москвы придётся отчитываться за питание в школах

Москва, , 16:27 — REGNUM Главу департамента образования Москвы Исаака Калину просят отчитаться о контроле над питанием в школах и детских садах столицы. С соответствующим запросом в адрес главы департамента обратился член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР), сообщили 27 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламентария. По мнению депутата, из-за стремительного роста числа детей с ожирением, в России необходимо усилить надзор за качеством продуктов, которые поставляют в школы и детские сады.

«В настоящее время во многих странах мира уделяется повышенное внимание организации питания в школах, поскольку именно школе дети проводят большую часть времени, и поэтому правильный, здоровый рацион является превенцией развития различных заболеваний у детей. Этот вопрос приобретает актуальность и в связи с тем, что в России сохраняется количество детей и подростков с проблемами метаболизма, лишнего веса, сахарного диабета, пониженного иммунитета и желудочно-кишечного тракта. В этой связи прошу Вас предоставить мне информацию о том, насколько часто проводятся обследования пищевых продуктов, поступающих в продажу в буфеты общеобразовательных учреждений города Москвы, на предмет соответствия требованиям СанПиН, а также предоставить мне результаты данных обследований», — указал депутат.

Так, по данным эндокринологического научного центра Минздрава, ожирением в России страдают 5−8% школьников, аналогичный показатель в 1990-е годы был в два раза ниже — около 2−3%. В связи с этим в Минздраве считают, что принимаемых мер по борьбе с детским ожирением недостаточно, и одна из задач современной медицины — это борьба с эпидемией сахарного диабета II типа и связанного с этим повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«Нужно ограничить использование в пищу продуктов, содержащих сахар, а именно моносахариды, прежде всего детьми и молодыми спортсменами до 18 лет. Также ограничить продажу шоколада, печенья, газировки, всех продуктов с высоким содержанием сахара. Дети «подсаживаются» на эти продукты, которые никакой пользы их здоровью не приносят», — заключил Дмитрий Свищев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во время проверки школьной столовой в Калужской области были выявлены просроченные продукты. Детей кормили хлебом и кефиром с истёкшим сроком годности.

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