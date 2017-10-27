Оранжевые баки со щебнем появятся на улицах Москвы

Москва, , 11:18 — REGNUM Аварийный запас щебенки разместят в специальных емкостей на улицах столицы, 27 октября сообщает официальный портал мэра Москвы.

С помощью этого щебня, помещенного в 5,6 тыс. специальных оранжевых контейнеров, сотрудники комплекса городского хозяйства будут дополнительно обрабатывать дороги города гололеда.

Сообщается, что контейнеры «установят на тротуарах и транспортно-пересадочных узлах, рядом с подземными переходами, объектами социальной сферы и остановками общественного транспорта».

Напомним, бригады комплекса городского хозяйства Москвы будут дополнительно обрабатывать улицы города, используя противогололедный материал, во время осложнения погодных условий (например, во время ледяного дождя).

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба ЦОДД рекомендовала московским водителям сменить резину еще 18 октября 2017 года. Тогда сообщалось, что ночные заморозки в Москве начнутся 22 октября, и водителям стоило подготовиться к сезону заранее.