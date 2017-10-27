Пятница, 27 Октября 2017 года
12:14:10 МСК

Оранжевые баки со щебнем появятся на улицах Москвы

Общество

С помощью этого щебня, помещенного в 5,6 тыс. специальных оранжевых контейнеров, сотрудники комплекса городского хозяйства будут дополнительно обрабатывать дороги города гололеда

Москва, 27 октября 2017, 11:18 — REGNUM  Аварийный запас щебенки разместят в специальных емкостей на улицах столицы, 27 октября сообщает официальный портал мэра Москвы.

С помощью этого щебня, помещенного в 5,6 тыс. специальных оранжевых контейнеров, сотрудники комплекса городского хозяйства будут дополнительно обрабатывать дороги города гололеда.

Сообщается, что контейнеры «установят на тротуарах и транспортно-пересадочных узлах, рядом с подземными переходами, объектами социальной сферы и остановками общественного транспорта».

Напомним, бригады комплекса городского хозяйства Москвы будут дополнительно обрабатывать улицы города, используя противогололедный материал, во время осложнения погодных условий (например, во время ледяного дождя).

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба ЦОДД рекомендовала московским водителям сменить резину еще 18 октября 2017 года. Тогда сообщалось, что ночные заморозки в Москве начнутся 22 октября, и водителям стоило подготовиться к сезону заранее.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить