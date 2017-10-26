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Китай наращивает расходы на образование

Общество

На 7,64% в 2016 году в сравнении с 2015 годом

Пекин, 26 октября 2017, 02:44 — REGNUM  Китай потратил на нужды образования в 2016 году 3,9 трлн юаней (порядка $585 млрд), что на 7,64% больше, чем в 2015 году, сообщает 25 октября газета «Жэньминь жибао».

Согласно заявлению, сделанному Министерством образования КНР, Национальным бюро статистики и Министерством финансов КНР, более 3,13 трлн юаней составили бюджетные ассигнования, впервые в 2016 году превысившие психологическую отметку в 3 трлн.

Данный показатель на 7,44% превысил этот же показатель 2015 года и составил 4,22% ВВП страны.

Кроме того, на образование Китаем было выделено в 2016 году 14,75% годовых государственных финансовых расходов.

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Общее образование

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