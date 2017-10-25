«Христианское государство» угрожает Ростову-на-Дону атаками за «Матильду»

Ростов-на-Дону, , 18:56 — REGNUM Накануне выхода в широкий прокат кинофильма Алексея Учителя «Матильда» в адрес одного из ростовских кинотеатров пришло письмо с предупреждением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности сообщил его руководитель. Авторы послания — «Христианское государство — Святая Русь» («ХГСР») — угрожают, как говорится в обращении, «радикальными методами борьбы с беззаконием и безумием».

Любая листовка или афиша, которая будет вывешена где-либо, будет расценена, по заявлению угрожающей стороны, как провокация к «русскому майдану». При этом обращаться в правоохранительные органы руководству кинотеатра не советуют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области никаких массовых пикетов и акций протеста против фильма «Матильда» не было. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. По его словам, нагнетают обстановку вокруг киноленты Алексея Учителя «царебожники» — то есть представители определённой секты, ведущие себя, как правило, очень агрессивно.

«Для царепоклонников (царебожников) роман с Матильдой как кость в горле. Раз царь святой, значит, Матильда не должна быть в этой истории. Было или не было — это вопрос к историкам. Но ведь это нисколько не бросает тень на его святость. В православной церкви есть множество титулов для святых. У Николая совершенно отдельный статус — «страстотерпец». Это тот, кто принял смерть, но не от явных гонителей христианства, а от своих собственных единоверцев. Дело в том, как он принял смерть. При этом жизнь страстотерпцев может быть совершенно разной. Церковь никогда не считала Николая идеальным правителем со святой жизнью, этого не было даже приблизительно. Канонизация императора связана не с его личной жизнью», — заявлял ранее Игорь Петровский.

Он отметил, что в адрес Донской митрополии приходили частные обращения с просьбой возглавить или благословить выступления, молитвенные стояния, но в этом вопросе церковь сохраняет спокойствие.

«Загонять в эту жаркую дискуссию церковь, на мой взгляд, не стоит. Потому что мы прекрасно понимаем, что единственный человек без греха — это Иисус Христос, у любого святого есть история его греха, история его святости. Для церковного сознания нормального и спокойного в этом нет никаких проблем», — подчеркнул Петровский.

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Напомним, что за запрет кинофильма «Матильда», повествующего об отношениях между Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской, инициированный депутатом Натальей Поклонской, выступило лишь 17% опрошенных. Таковы данные опроса, которое провели специалисты Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). А попытка запретить киноленту вызвала обратную реакцию — «подогрела интерес к фильму и желание на основании собственного опыта самостоятельно решить вопрос о его художественных и иных достоинствах».

Ранее выходу работы Учителя мешали представители отдельных религиозных объединений, угрожавшие беспорядками в случае выхода фильма. В Чувашии, Ярославской области, на Камчатке чиновников просили запретить фильм. В Екатеринбурге в связи с выходом киноленты пострадал кинотеатр. После массовых беспорядков во многих российских городах решено усилить охрану кинотеатров сотрудниками полиции.

Сама экс-прокурор Крыма Поклонская от действий радикалов открестилась, а недавно даже потребовала признать деятельность «Христианского государства» экстремистской и запретить эту организацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, посетивший премьерный показ кинокартины в Москве, порекомендовал посмотреть картину и составить личное мнение.

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