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В Госдуме обвинили власти Латвии в духовном вандализме

Общество

Ситуация с образовательными реформами в Латвии будет обсуждаться в рамках группы дружбы

Москва, 25 октября 2017, 13:34 — REGNUM  В Госдуме осудили инициативу министерства образования республики Латвии по поводу перевода так называемых школ национальных меньшинств на латвийский язык обучения, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

«Русскоязычное население составляет порядка 40% жителей республики, они органичная часть единого национального пространства. Лишение их чисто человеческих прав знать и изучать свой язык, свою культуру — это акт духовного вандализма по отношению к тем людям, которые составляют крупную диаспору в Латвийской республике и заинтересованы сохранить и свой язык, и свою культуру», — отметила руководитель группы дружбы между парламентами России и Латвии депутат Госдумы Зугура Рахматуллина («Единая Россия»).

За реформами парламентарий видит идеологический и политический шлейф.

Ситуация с образовательными реформами в Латвии будет обсуждаться в рамках группы дружбы, сообщила Рахматуллина.

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