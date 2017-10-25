Посольство РФ в Таиланде предостерегло туристов от курения на пляжах

Бангкок, , 09:42 — REGNUM С 1 ноября 2017 г. на крупнейших пляжах Таиланда вводится запрет на курение, нарушение которого грозит крупным штрафом или лишением свободы. Об этом сообщается на сайте посольства Российской Федерации в Таиланде.

В сообщении сказано, что Департамент морских и береговых ресурсов Таиланда принял такое решение в целях борьбы с загрязнением окружающей среды.

В частности, запрет на курение вводится в провициях Пхукет, Районг, Чантхабури, Чонбури, Пхетчабури, Прачуап Кхири Кхан, Сурат Тхани, Чумпхон, Пхан-Нга, Сонгкхла, Краби и Паттани.

«Для удобства отдыхающих курение будет разрешено в специально оборудованных местах, — говорится в сообщении. — Нарушителям запрета грозит максимальное наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. батов или лишения свободы на срок до одного года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство РФ в Таиланде предупредило граждан о недопустимости ввоза и использования на территории государства электронных сигарет и их аналогов.

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