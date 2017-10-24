Университет Турина вводит курс «История гомосексуализма»

Турин, Италия, , 22:52 — REGNUM С начала нового учебного года 2017 студенты Туринского университета смогут посещать новый курс «История гомосексуализма». Информация опубликована на официальном сайте учебного заведения. Туринский университет — первый в стране, который подготовил и проводит курс по такой спорной в Италии теме. Курс будет факультативным и будет проводиться на факультете гуманитарных наук.

Курс предлагает студентам изучить культурную историю гомосексуализма, проследить его трансформацию в современную эпоху (с конца восемнадцатого века и до настоящего времени) в ЕС и Соединенных Штатах.

Как говорится в заявлении самого университета, курс «История гомосексуализма» будет состоять из 18 лекций, которые будут касаться, например, разных представлений о гомосексуализме, истории ЛГБТ-сообществ вплоть до анализа того, как это тема отражается в современном искусстве.

Италия оставалась единственной из крупных западноевропейских стран, где не были разрешены ни гей-браки, ни однополые гражданские союзы. В 2015 году европейский суд по правам человека в Страсбурге потребовал от Италии предоставления однополым парам больше прав для узаконивания своего союза. Закон об однополных браках был принят парламентом Италии лишь в мае 2016 года.