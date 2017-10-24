«Лаборатория Касперского» сообщила о новой волне атаки вируса-шифровальщика

Москва, , 19:59 — REGNUM Специалисты российской компании «Лаборатория Касперского» расследуют третью волну атаки вирусов-шифровальщиков, которая на этот раз связана с вирусом Bad Rabbit? сообщается 24 октября в блоке компании.

«Пока что предположительно от этого шифровальщика пострадали несколько российских медиа — среди них «Интерфакс» и «Фонтанка». Также о хакерской атаке — возможно, связанной с тем же Bad Rabbit, — сообщает аэропорт Одессы», — говорится в сообщении.

По данным компании, большинство жертв атаки находятся в России. Также атаки наблюдаются на Украине, в Турции и Германии, но в значительно меньшем количестве.

«Зловред распространяется через ряд заражённых сайтов российских СМИ. Все признаки указывают на то, что это целенаправленная атака на корпоративные сети», — отмечают в «Лаборатории Касперского».

Сообщается, что за разблокировку заражённого вирусом компьютера злоумышленники требуют 0,05 биткойна, что по текущему курсу примерно эквивалентно $283 или 15 700 рублям.

«Подробности атаки и способа распространения заразы пока не известны, как не известно и то, возможно ли расшифровать файлы. Эксперты «Лаборатории Касперского» расследуют эту атаку», — сообщают в компании.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что сайты информагентств «Интерфакс» и «Фонтанка» подверглись хакерской атаке. Также об атаке на свои информационные системы заявили Киевский метрополитен и международный аэропорт Одессы.

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