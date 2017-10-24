Командир первого экипажа Challenger умер в возрасте 85 лет

Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Американский астронавт Пол Вейтц, командовавший первой космической экспедицией шаттла «Челленжер», ушёл из жизни в возрасте 85 лет. Об этом 24 октября сообщил Associated Press представитель фонда Astronaut Scholarship Foundation Куртис Браун.

«Его имя всегда будет ассоциироваться с шаттлом «Челленджер» — заявил Браун, добавив, что Вейтц, совершивший свой полёт в космос в 51-летнем возрасте, останется в памяти людей, как «человек, бросивший вызов законам гравитации и времени».

Смерть астронавта подтвердила журналистам его дочь, которая сообщила, что Вейтц скончался 23 октября в своём доме в городе Флагстаффе (штат Аризона). Ранее у него было диагностировано онкологическое заболевание.

Пол Вейтц попал в отряд астронавтов NASA в 1966 году. В 1973 году стал пилотом корабля Skylab-2, совершив полёт на первую американскую космическую станцию Skylab.

В 1976 году Вейтц ушел в отставку в звании капитана, однако позднее вернулся, чтобы в 1983 году возглавить первый полёт многоразового космического корабля Challenger.

В общей сложности астронавт провёл в космосе более 33 суток, в том числе 2 часа 16 минут — в открытом космосе.