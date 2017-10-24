Ассанж станет гостем передачи Познера

Москва, , 15:38 — REGNUM Основатель разоблачительного ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж станет гостем программы «Познер», которая будет показана 30 октября на Первом канале. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского журналиста Владимира Познера.

«30 октября 2017 года в программе «Познер» — Джулиан Ассанж», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, австралийский журналист Джулиан Ассанж с июня 2012 года пребывает в Лондоне на территории посольства Эквадора, предоставившего ему политическое убежище. Ассанжу грозила экстрадиция в Швецию, где его подозревали в преступлениях сексуального характера.

Сам основатель WikiLeaks утверждал, что все обвинения против него были связаны с политикой.

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