Политолог про либеральный террор: «Это путь к новому зоопарку и рабству»

Москва, , 09:11 — REGNUM Все посягательства на традиционные ценности и попытка навязать человечеству неолиберальные взгляды на мораль, а также попытка заставить всех на глобальном уровне принять новые «нормы», идущие вразрез с христианскими ценностями — это есть попытка построения нового рабства, заявил 23 октября политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Комментируя недавнюю новость об обращении МИД Великобритании в ООН с просьбой заменить во всех документах организации термин «беременная женщина» на «беременный человек» в угоду ЛГБТ-сообществу, Михеев отметил, что это попытка сделать шаги для оскотинивания человека в глобальном масштабе.

«Это не путь к новой цивилизации, а путь к новому зоопарку. Это приравнивание человека к животному. Это, между прочим, абсолютно логический итог либерализма, который якобы борется за человеческую жизнь и человека. В итоге он низводит человека до социального животного, которому надо больше есть, лучше одеваться, больше иметь удовольствий… и взамен этого он отказывается от всего остального», — заявил политолог, реагируя на высказывание либерального эксперта, утверждавшего, что подобные вещи оправданы в виду более высокого уровня потребления на Западе.

Однако, по словам политолога, огромное количество людей в мире подобного рода вещей, когда стирается грань между добром и злом, когда подрываются базовые морально-этические ценности, не приемлют добровольно.

«Либеральный террор он и исходит из того, что… таких людей надо заставить принять новые ценности или переделать их детей… Для этого, меду прочим, на западе этих детей изымают из семей и начинают воспитывать по-своему. Это на самом деле то же самое рабство, только на новом технологическом уровне», — отметил политолог, добавив, что генетически мужчина, сменивший пол женщиной не становится и не способен выполнять женские детородные функции.

Напомним, что МИД Британии пытается оправдать необходимость действий по замене терминов в документах ООН якобы по причине того, что термин «беременная женщина» сам по себе нарушает права «беременных трансгендеров».

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