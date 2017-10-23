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В одной из школ Казахстана детей учат приручению хищных птиц и традициям

Общество

Сейчас восемь часов в неделю школьники обучаются национальным видам спорта и традициям, а также знакомятся с предметами быта казахского народа

Усть-Каменогорск, Казахстан, 23 октября 2017, 14:20 — REGNUM  В одной из школ села Кокозек Урджарского района Казахстана ввели специальный урок, где детей обучают национальным видам спорта и традициям, сообщает телеканал «Хабар 24».

Сообщается, что на занятиях школьники не только играют в национальные игры, но и обучаются приручению хищных птиц. Так, на одном из занятий учитель Таттимбет Капулы показал сельским школьникам, как приручить живого беркута, а также рассказал о его охотничьих способностях.

«Технологии в наше время быстро развиваются. Наверное, не нужно и нам отставать, — отметил Капулы. — Однако, я считаю, что мы не должны забывать традиции и обычаи наших предков».

В районной администрации проведение таких дополнительных занятий поддержали. Сейчас восемь часов в неделю школьники обучаются национальным видам спорта и традициям, а также знакомятся с предметами быта казахского народа.

«Я считаю, что мы не должны забывать наши традиции. На этих уроках мы узнаем много интересного», — поделился своими впечатлениями от урока один из школьников.

Отмечается, что в результате таких дополнительных уроков школьники чаще стали завоевывать призовые места по таким видам спорта, как тогызкумалак и асык ату.

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