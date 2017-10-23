Дождались! В парке «Зарядье» уже меняют плитку

Москва, , 14:00 — REGNUM В сентябре 2017 года московский парк «Зарядье» открыл для посетителей свои двери. Столичные власти пообещали москвичам и гостям столицы, что открытие парка состоится в день 870-летия города, поэтому финальные работы велись ударными темпами, что не могло не сказаться на качестве выполненных работ.

В итоге уже в первые дни посетители, гуляя по парку, то и дело спотыкались о некачественно уложенную плитку, с удивлением смотрели на безобразного вида газоны и в целом удивлялись недоделанности столь долгожданного парка.

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Администрация «Зарядья» тогда поспешила переложить ответственность на гостей парка, обвинив их в том, что всего за пару дней они якобы успели разворовать и уничтожить 10 тыс. растений и истоптать газоны. Оправдания руководства более чем понятны, ведь строительство парка обошлось в 14 млрд рублей: 9,5 млрд потратили на возведение строений и подземную парковку на 430 машиномест, ещё 3,69 млрд на благоустройство.

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И вот теперь, спустя полтора месяца после открытия, пришло время исправлять свои ошибки. На данный момент началась замена плитки. Она проходит на площадке перед главным входом в парк, территория огорожена строительной лентой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Следующим шагом, видимо, будет замена плитки в самом «Зарядье», там, несомненно, есть, что переделывать, а ведь именно это так любит московская власть.

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