В Казахстане члены «Свидетелей Иеговы»* освобождены от воинской обязанности

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 13:55 — REGNUM Должностные лица управления по делам обороны города Усть-Каменогорска привлечены к дисциплинарной ответственности за отправку дел призывников, являющихся священнослужителями «Христианской общины свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уклоняющихся от службы в армии, в управление внутренних дел города без выяснения всех обстоятельств. Об этом сообщили в министерстве обороны Казахстана, 23 октября передает радио «Азаттык».

В отношении нескольких членов указанной организации были начаты досудебные расследования в рамках уголовных дел об уклонении от воинской службы (ст. 387 УК Казахстана).

Один из членов запрещенной в России организации предоставил в военкомат справку о том, что является священнослужителем, но спустя время 22-летнему молодому человеку позвонили из управления внутренних дел и сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело.

«Азаттык» приводит в пример еще один случай, когда в отношении молодого человека, также являющегося священнослужителем «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было начато досудебное расследование. Полицейские отправили запрос в Алма-Ату в центральный офис организации, где подтвердили статус священнослужителя 23-летнего жителя города Семей. Досудебное расследование в отношении него прекращено.

Радио также утверждает, что знает о еще двух случаях преследования священнослужителей экстремистской организации.

Напомним, 17 октября 2017 года было прекращено судебное производство в отношении члена «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Астаны Дмитрия Бкуина, который ранее был привлечен за хранение литературы, «содержащей признаки разжигания розни». Обыски у Букина, выявившие литературу данного содержания, проходили в рамках расследования уголовного дела о разжигании религиозной розни, возбужденное против сторонника «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Теймура Ахмедова, который был приговорен к пяти годам заключения.

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