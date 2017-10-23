Из Белоруссии всё чаще не выпускают должников

Витебск, Белоруссия, , 17:04 — REGNUM С мая 2017 года, то есть с момента вступления в силу изменений в законодательство об исполнительном производстве в Белоруссии, экономический суд Витебской области вынес около десяти решений в отношении руководителей компаний, а также юридических лиц об ограничении выезда за границу. Касается это тех предпринимателей, у которых есть задолженности по обязательным платежам, а также тех, кто уклонялся от исполнения судебных решений. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Верховного суда страны.

Отмечается, что заявители в основном обращались в суд с просьбой о временном ограничении для руководителей компаний права на выезд из Белоруссии. С такой просьбой поступило 78% заявлений. Еще 12% касались временного ограничения права на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами. О принятии сразу нескольких мер выступали 10% заявителей. При этом каждое третье обращение в суд было с просьбой об ограничении прав руководителя должника, каждое четвертое обращение — об ограничении прав руководителя должника и главного бухгалтера. Еще 10% заявлений подавались без конкретизации должностных лиц.

В итоге, как указано в материалах суда, экономический суд Витебской области вынес семь определений о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа с мая 2017 года. При этом пять из них содержали решения об ограничении права на выезд из Белоруссии в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, руководителей, а также главного бухгалтера юрлиц-должников.

Интересно, что с начала года в суд было подано 92 заявления с просьбой принятия мер по обеспечению исполнительного производства. Это более чем в два раза больше, чем за весь прошлый год. Причем наиболее активно в суд обращались после 16 мая, когда вступил в силу закон об исполнительном производстве. Начиная с этой даты было подано 92,4% всех заявлений в суд Витебской области.

Напомним, что с мая 2017 года в Белоруссии вступили в силу изменения в законы «О судебных исполнителях» и «Об исполнительном производстве». По мнению заместителя министра юстиции республики Андрея Авдеева, изменения должны способствовать эффективности исполнения, а также расширению компетенции органов принудительного исполнения.

Изменения в законодательстве коснулись не только процесса взыскания задолженностей с юридических лиц, но и физических лиц. Например, закон предполагает, что взыскатель имеет право предъявлять исполнительный документ по месту получения дохода должника, в том числе ИП. Средства могут удерживаться из заработной платы согласно исполнительному документу и перечисляться взыскателю за счет этого должника. Сделать это может взыскатель еще до предъявления исполнительного документа, связанного со уплатой долга.

Как отмечал директор компании «Самый лучший юрист» Александр Винокуров, закон определяет главное — как должен вести себя должник. Он должен передать деньги или иное имущество, исполнять другие требования, которые прописаны в исполнительном документе, или воздержаться от совершения определенных действий.

Вступление в силу этих изменений в законодательстве Белоруссии не могло не беспокоить обычных граждан. По словам Винокурова, такие нововведения позволят взыскателям массово пользоваться своим правом, в результате чего около половины юрлиц могут попасть под действие закона.

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