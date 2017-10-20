В Узбекистане запустят электронную очередь в детсады

Ташкент, , 13:50 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе совещания по вопросам коренного совершенствования системы дошкольного образования поручил запустить электронную очередь в дошкольные учреждения страны, сообщает пресс-служба главы государства.

«Даны поручения по внедрению на Едином портале интерактивных государственных услуг электронной программы приема и записи на очередь детей в государственные дошкольные образовательные учреждения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в республике изучат состояние обеспеченности государственных дошкольных учреждений современными информационно-коммуникационными технологиями и подключения к интернету, а также будет разработана программа по обеспечению их компьютерами.

Мирзиеев также заявил о необходимости выделения детсадам врачей, повышения квалификации медсестер, полного обеспечения лекарствами для оказания первой помощи, а также санитарно-гигиеническими средствами и организации рациона питания детей.

«В последующие 3−4 года мы должны достичь полного охвата всех 5−6-летних детей нашей страны системой дошкольного образования. Это вопрос, определяющий наш завтрашний день, и мы обязательно воплотим его в жизнь», — резюмировал глава Узбекистана.

Напомним, в начале сентября Шавкат Мирзиеев подписал постановление, согласно которому к строительству новых детских садов в Узбекистане будут привлечены частные инвесторы. На сегодняшний день нехватка детсадов является очень острой проблемой в стране. После обретения независимости, сотни дошкольных учреждений были приватизированы коммерческими структурами, а численность населения в стране значительно выросла.

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