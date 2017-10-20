В Петербурге в память о жертвах катастрофы над Синаем сыграют в футбол

Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM В преддверие второй годовщины трагедии над Синайским полуостровом, когда в результате теракта разбился российский самолет с пассажирами на борту, в Петербурге пройдет футбольный матч в память о погибших в этой авиакатастрофе — крупнейшей по числу жертв в истории отечественной авиации.

Как сообщили 20 октября в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга, на футбольном поле в субботу, 21 октября, встретятся команда родственников погибших пассажиров и команда подростково-молодежного клуба Z. Матч пройдет на стадионе Университета им. П.Ф.Лесгафта на улице Декабристов.

По задумке организаторов, со временем подобные матчи могут состояться во всех районах Петербурга и во всех городах, где жили погибшие в трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту погибшего самолета, помимо жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, находились жители еще 9 субъектов Российской Федерации (Архангельская, Новгородская, Мурманская, Псковская, Смоленская, Тамбовская области, Алтайский край, Карелия, Удмуртия) и двух иностранных государств (Украина, Белоруссия). В Петербурге на борту самолета погибли жители 16-ти районов города — всего 136 человек, Ленобласть потеряла 48 своих земляков. Отметим, что мероприятия в память о второй годовщине трагедии над Синаем уже начались. Так, 9 октября на территории, прилегающей к санаторию «Детские дюны» (Курортный район), прошла памятная акция «Дерево памяти» по увековечиванию памяти детей, погибших в авиакатастрофе над Синаем.

В честь каждого ребенка — пассажира рокового рейса 9268 — было посажено дерево, к которому прикреплен бумажный ангелочек. Идею благотворительного фонда «Рейс 9268» поддержало Сестрорецкое лесничество, предоставив саженцы молодых дубков. В дальнейшем планируется высадить дерево каждому погибшему и установить памятный знак.

Напомним, 31 октября 2015 года самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа», совершавший рейс 9268 Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Органы ФСБ обнаружили следы воздействия взрывчатых веществ на обломках лайнера и телах погибших и заявили, что самолет был разрушен самодельным взрывным устройством. В организации теракта подозреваются лица, связанные с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Расследование уголовного дела продолжается.