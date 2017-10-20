Глава свердловского ГИБДД раскритиковал ремонт дорог в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM Глава свердловской Госавтоинспекции Юрий Дёмин назвал основные причины дорожных коллапсов в 2017 году. По его словам, основная причина связана с многочисленными коммунальными и дорожными работами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Дёмин заявил, что шокирован ситуацией, связанной с ремонтом дорог и коммунальными работами, из-за которых приходилось перекрывать полностью или частично движение транспорта. Он сообщил, что дважды выезжал лично на ремонтные работы на пересечении улиц Фурманова — Московской, при этом работы на объекте не производились из-за отсутствия стройматериалов.

По словам главы свердловской Госавтоинспекции, проблемы возникли и при ремонте теплотрассы на улице Мамина-Сибиряка, которая была также была перекрыта, а работы не начинались две недели.

Также Юрий Дёмин заявил, что в шоке от реконструкции участка проспекта Ленина, которая, по его словам, проводилась без «культуры производства».

Напомним, что летом и осенью в Екатеринбурге постоянно фиксировались многочисленные пробки. Вызваны они были в том числе многочисленными работами на дорогах, которые проводились и проводятся до сих пор в Екатеринбурге. Так, много неудобств доставил ремонт одной полосы моста через реку Исеть от улицы Бебеля до улицы Токарей. Движение транспорта больше месяца проходило по одной стороне моста.

В данный момент полностью закрыт Макаровский мост по улице Челюскинцев, и завершение работ запланировано на 24 октября. Также до сих пор продолжаются работы по приведению в порядок отдельных участков пешеходных тротуаров на проспекте Ленина.

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